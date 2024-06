Incidente sul lavoro dalle conseguenze fatali in un’officina di Villa d’Adda (Bergamo).

Un 41enne, titolare di un’officina e dell’annesso distributore di carburante, è morto dopo essersi tagliato accidentalmente al collo con un flessibile. Non è riuscito nemmeno a chiedere aiuto.

I parenti, che ieri non lo hanno visto rientrare per l’ora di pranzo, hanno raggiunto l’officina – che era chiusa ma l’uomo voleva fare dei lavori - facendo la tragica scoperta. Per Luca Carrara i soccorsi sono stati inutili.

Il magistrato ha disposto l’autopsia per fare luce su quanto accaduto.

