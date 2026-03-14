Si sente male e finisce con il trattore nella piscina dell’agriturismo: morto 83enneIl dramma a Grosseto, il corpo recuperato dai vigili del fuoco
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Tragedia nelle campagne di Grosseto, dove un uomo di 83 anni è morto mentre stava lavorando con il trattore. Secondo una prima ricostruzione l'anziano si trovava a bordo del mezzo agricolo quando, probabilmente colto da malore, è precipitato con il mezzo nella piscina dell'agriturismo di famiglia dove stava lavorando. Ad accorgersi della tragedia è stato il figlio che ha visto il padre in acqua insieme al trattore e ha dato l'allarme al 118.
Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.
Quando i soccorritori sono arrivati l'anziano era incastrato sotto il trattore dentro la piscina che era coperta con un telo. Il figlio ha provato a tirarlo fuori ma senza riuscirci. Sono stati i pompieri a recuperare il corpo privo di vita dell'anziano.
(Unioneonline)