Un uomo di 62 anni, Gino Scandale, è morto a Petilia Policastro, in provincia di Crotone, dopo che il trattore di cui era alla guida si è ribaltato.

Scandale stava percorrendo la strada che dalla campagna porta verso la sua abitazione quando il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato sbalzandolo a terra.

Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i sanitari del Suem 118 che, constatata la gravità delle condizioni dell'uomo, ne hanno disposto il trasferimento con l'elisoccorso in ospedale dove, però, il sessantaduenne è deceduto poco dopo per le ferite riportate.

La notizia del decesso di Scandale ha destato commozione in paese dove la vittima era molto conosciuta per il suo impegno nel sociale.

I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno eseguito i rilievi e sottoposto a sequestro il mezzo per condurre gli accertamenti necessari allo scopo di ricostruire la dinamica dell'incidente.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata