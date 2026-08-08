Nella serata di ieri un fulmine ha colpito un sedicenne che si trovava in campeggio con un gruppo scout sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, nel Lazio.

Il ragazzo è stato portato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato in terapia intensiva. La zona è stata colpita nelle scorse ore da un violento temporale e nuove piogge sono previste in quel territorio anche per la giornata di oggi.

Sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Subiaco. Anche altri due ragazzi che si trovavano con lui sarebbero stati accompagnati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata