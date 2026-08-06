Trento, 14enne precipita durante un’escursione in montagna: soccorsi inutiliL’incidente nei pressi di un rifugio sul Latemar, al confine tra l'Alto Adige e il Trentino
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Una ragazza di 14 anni è morta durante un escursione sul gruppo del Latemar, sul confine tra l'Alto Adige e il Trentino.
Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa, quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. Sul posto sono giunti l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites con gli uomini del soccorso alpino di Moena, ma per la quattordicenne non c'era più nulla da fare. La salma è stata recuperata dall'elicottero con il verricello.
(Unioneonline)