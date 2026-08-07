Indagini in corso a Portici (Napoli) dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di viale Divina Provvidenza.

La donna aveva 82 anni, e l'uomo, sembra il nipote stando alle prime informazioni, 43. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa.

Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause della morte. 

(Unioneonline)

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