macabra scoperta
07 agosto 2026 alle 14:56
Due cadaveri trovati in casa nel Napoletano: indagini in corsoLe vittime sarebbero nonna e nipote di 82 e 43 anni e la morte risalirebbe a qualche giorno fa
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Indagini in corso a Portici (Napoli) dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di viale Divina Provvidenza.
La donna aveva 82 anni, e l'uomo, sembra il nipote stando alle prime informazioni, 43. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa.
Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause della morte.
(Unioneonline)
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