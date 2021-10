Una 34enne è stata accoltellata questo pomeriggio al culmine di una lite scoppiata con due uomini e una donna – forse appartenenti allo stesso nucleo familiare – a Marano, in provincia di Napoli.

La vittima è stata raggiunta da tre fendenti, di cui uno all'altezza dell'osso sacro, e ha perso molto sangue.

Alcuni passanti hanno allertato il 118: la donna è stata trasportata all’ospedale di Pozzuoli. Ricoverata in prognosi riservata, non è in pericolo di vita.

All’origine dell’alterco questioni legate a un posto auto conteso.

I tre aggressori avrebbero fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto, intorno alle 16, sono intervenuti i carabinieri, che hanno aperto un’indagine.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica e per risalire all'identità dei responsabili.

I militari stanno interrogando le persone che hanno assistito alla lite.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata