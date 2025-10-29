Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso.

L'incidente è avvenuto alle ore 7.45. A seguito dell'impatto entrambi i mezzi sono finiti nel fossato che costeggia la carreggiata. All'arrivo sul posto, la squadra dei Vigili Del Fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza (Treviso), supportata da una squadra della sede di Treviso, ha provveduto a portare soccorso alle persone coinvolte mettendo in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente.

Il conducente dell'auto è deceduto all'istante a causa della violenza dell'impatto. Lievi le ferite riportate dai passeggeri del bus. Sul posto anche il personale Suem 118 con tre mezzi ed elicottero insieme ai Carabinieri.

Da quanto si apprende, l’automobilista deceduto – Germano De Luca, 85 anni – non aveva la patente. La licenza di guida era scaduta ad agosto e non sarebbe stata rinnovata per mancanza dei requisiti medici. La sospensione era scattata lo scorso 15 ottobre.

