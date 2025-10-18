«Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare».

Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando una notizia di agenzia dal congresso del PSe ad Amsterdam , dal titolo 'In Italia in pericolo la democrazia'.

