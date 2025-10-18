Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina.

L'ipotesi di reato è quella di un omicidio commesso al culmine di una lite tra due gruppi di giovani. 

Il giovane – Hekuran Cumaniè, 23 anni, italoalbanese – stato colpito alla gola e il suo corpo senza vita ritrovato vicino al Dipartimento di Matematica dell’ateneo.

Le forze dell’ordine indagano per rintracciare il responsabile e chiarire il movente dell’accaduto.

(Unioneonline)

 

