Volti rigati e mascelle serrate: centinaia di uomini delle forze dell'ordine, mischiati a semplici cittadini, radunati già dal primo pomeriggio davanti alla basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri vittime dell'esplosione, due giorni fa a Castel D'Azzano, in provincia di Verona.

I feretri di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari sono partiti dalla camera ardente allestita al Comando Legione Carabinieri di via Rismondi e sono giunti alla Basilica in Prato della Valle cinque minuti prima dell'inizio delle esequie, accolti da un lungo applauso.

Il rito celebrato da monsignor Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia, che concelebra la messa assieme al vescovo di Padova Claudio Cipolla, a quello di Verona Domenico Pompili, all'abate di Santa Giustina don Giulio Pandoni, a Vincenzo Pizzimenti, cappellano militare del Comando Regionale, don Corrado Tombolan, cappellano militare della Legione Carabinieri "Veneto" e a don Giovanni Tanca, segretario del Vescovo Ordinario Militare per l'Italia.

Alla cerimonia anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: arrivando in basilica, è voluto andare a portare il suo abbraccio immediato ai familiari dei tre uomini dell'Arma. Ci sono anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, i ministri Tajani, Crosetto, Salvini, Piantedosi, Nordio, Abodi, Roccella, Schillaci e Bernini.

Oltre ai familiari presenti i vertici dell'Arma e colleghi dei deceduti, tra cui alcuni militari che erano assieme a loro a Castel D'Azzano, con evidenti segni delle lesioni subite nello scoppio. Nel sagrato è schierato il picchetto d'onore di tutte le forze dell'ordine e dell'esercito.

