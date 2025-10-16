L’esplosione mortale in provincia di Verona che ha spezzato la vita di tre carabinieri due giorni fa ha scosso profondamente il Paese e domani loro saranno ricordati in tutte le scuole italiane.

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha chiesto di osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio delle lezioni, in segno di rispetto e memoria per i militari caduti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata