Il ricordo
16 ottobre 2025 alle 16:41
Strage nel Veronese, domani minuto di silenzio a scuola per i carabinieri mortiL’Iniziativa del ministro Valditara è indirizzata agli istituti scolastici
L’esplosione mortale in provincia di Verona che ha spezzato la vita di tre carabinieri due giorni fa ha scosso profondamente il Paese e domani loro saranno ricordati in tutte le scuole italiane.
Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha chiesto di osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio delle lezioni, in segno di rispetto e memoria per i militari caduti.
