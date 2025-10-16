Il playmaker argentino della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie, sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia a Bologna per aver aggredito un'operatrice di un'ambulanza nel corso di una lite in strada, su viale Silvani.

I due coniugi erano su un'auto: lui avrebbe inveito senza apparente motivo contro l'ambulanza, accostata a lato per individuare il luogo di un'emergenza. Poi l'auto ne avrebbe ostacolato la marcia.

L'operatrice, scesa, è stata aggredita dalla ragazza, 26enne, che l'ha afferrata per i capelli e per il collo, e poi anche il cestista l'avrebbe afferrata per il braccio e sollevata per il collo.

