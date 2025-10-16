Afferra per il collo un’operatrice sanitaria, arrestato il giocatore della Virtus VildozaLite per strada, il playmaker argentino fermato dalla polizia con la moglie
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il playmaker argentino della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie, sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia a Bologna per aver aggredito un'operatrice di un'ambulanza nel corso di una lite in strada, su viale Silvani.
I due coniugi erano su un'auto: lui avrebbe inveito senza apparente motivo contro l'ambulanza, accostata a lato per individuare il luogo di un'emergenza. Poi l'auto ne avrebbe ostacolato la marcia.
L'operatrice, scesa, è stata aggredita dalla ragazza, 26enne, che l'ha afferrata per i capelli e per il collo, e poi anche il cestista l'avrebbe afferrata per il braccio e sollevata per il collo.
(Unioneonline)