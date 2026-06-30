Non c'è l'ha fatta il bimbo di soli 5 mesi rimasto gravemente ferito nello scontro tra due auto avvenuto ieri pomeriggio a Montebello della Battaglia (Pavia), in Oltrepò Pavese.

Il piccolo è morto oggi pomeriggio al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era stato trasportato dagli operatori del 118. Troppo gravi le lesioni riportate dal bambino, che si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nello scontro insieme a sua mamma: la donna, 35 anni, è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Meno gravi le condizioni degli altri due uomini coinvolti nell'incidente: uno è il padre della piccola vittima, che stava guidando. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per far luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio-Voghera.

Stando alle informazioni trapelate, la mamma stava allattando il piccolo al momento dello schianto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata