Uno schianto frontale in diretta social, l'auto che sbanda e centra un'utilitaria che arriva dalla corsia opposta con a bordo una madre con due figli: la più piccola, una bimba, finisce in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Nel video si vede l'Audi che corre lanciata sulla Provinciale Santa Cecilia, ad Alatri (Frosinone), supera un furgone azzurro e poi una Ford blu: in sottofondo c'è il ritmo rap di Chamillionare che suona la sua versione di Ridin' dei Krayzie Bone. Dai vetri, le case e la campagna scorrono ad altissima velocità, segno che l’auto corre. Arriva una curva a destra, l’auto la prende troppo larga e finisce sulla corsia opposta, dove sta arrivando una Nissan Qashqai nera.

Un secondo dopo gli air bag esplosi coprono lo schermo e si sentono le urla di una donna che è sulla Nissan: «Chiama papà, chiama papà!». Si sentono anche le lacrime di una bambina, e la donna si rivolge a lei: «Amore, amore come stai».

Il video è stato acquisito dai carabinieri che indagano sull’incidente avvenuto questo pomeriggio. Alla guida dell’Audi, in diretta Facebook, c’era un giovane maghrebino regolare in Italia.

Sulla Nissan c’era una donna con il figlio maggiore e la figlia di cinque anni, per estrarre la piccola dalle lamiere sono arrivati i Vigili del fuoco. La piccola ha perso conoscenza ed è stata portata d’urgenza in elicottero a Roma, dopo qualche ora per fortuna i medici hanno escluso che sia in pericolo di vita. La mamma e il fratello sono finiti in ospedale ad Alatri, non sono gravi.

Solo qualche graffio per il giovane alla guida dell’Audi, a carico del quale si sta profilando tutta una serie di grave imputazioni.

