Una bimba di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata all'Istituto Gaslini in codice rosso sarebbe in condizioni critiche.

È successo oggi pomeriggio. Appena i familiari si sono accorti che la bimba era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Prima i bagnini dello stabilimento poi il personale dell'ambulanza inviata dal 118 che per oltre mezz'ora hanno rianimato la bambina che è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova.

Sul posto Guardia Costiera e i carabinieri di Sestri Levante. L'impianto è sotto sequestro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata