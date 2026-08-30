È Silvano Loia, 52enne manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, sulla litoranea Viterbese.

L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con Loia su una spiaggia in località Sant'Agostino a Tarquinia, non vedendolo ritornare dopo che era entrato in acqua per fare il bagno.

Immediatamente è scatta la macchina dei soccorsi e la zona è stata battuta da un natante a da una moto d'acqua dei vigili del fuoco. In campo anche una motovedetta della capitaneria e un elicottero.

Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro.

© Riproduzione riservata