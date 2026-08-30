Tragedia per Francesca Neri: muore annegato in mare il compagno, manager RaiSilvano Loia, 52 anni, si era tuffato in acqua a Tarquinia e non è più tornato: il cadavere trovato nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco
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È Silvano Loia, 52enne manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, sulla litoranea Viterbese.
L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con Loia su una spiaggia in località Sant'Agostino a Tarquinia, non vedendolo ritornare dopo che era entrato in acqua per fare il bagno.
Immediatamente è scatta la macchina dei soccorsi e la zona è stata battuta da un natante a da una moto d'acqua dei vigili del fuoco. In campo anche una motovedetta della capitaneria e un elicottero.
Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro.