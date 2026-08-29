La Procura di Pavia ha disposto altre due consulenze su Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia).

A Cristina Cattaneo è stata affidata la perizia sulla misura del piede di Sempio e la sua compatibilità con l'impronta ritrovata nella villetta di via Pascoli, lasciata da una scarpa a pallini.

Il genetista Carlo Previderè dovrà invece fornire risposte sul Dna di Sempio: secondo Denise Albani, anche lei genetista, sarebbe compatibile con quanto ritrovato sotto le unghie di Chiara, ma vi sarebbero degli aspetti ancora da chiarire.

La Procura aveva già affidato una consulenza a Roberto Catanesi sulla capacità di intendere e volere e la presunta pericolosità sociale dell'indagato. Sono tutte e tre integrazioni di consulenze, disposte dopo la chiusura delle indagini notificata a Sempio e ai suoi legali lo scorso 7 maggio.

La Procura ha indicato il 28 settembre come la data di scadenza dei termini per le indagini preliminari.

(Unioneonline)

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