Sigfrido Ranucci ufficialmente fuori da Report. La Rai ha infatti comunicato che «a partire dalla prossima stagione, la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del Servizio Pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo».

A quanto si apprende le tre opzioni che la Rai avrebbe sottoposto a Ranucci per lasciare la conduzione di Report sarebbero un incarico a Rainews, o al Tg3, oppure un ufficio di corrispondenza.

Immediate le reazioni alla nota. «La decisione della Rai condanna la vittima di un attentato, Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Sigfrido Ranucci, per adesso, non condurrà Report ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta, in ogni sede», ha detto il legale del giornalista Roberto De Vita.

«La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile. È inaccettabile per il metodo, dal momento che l'azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report», hanno scritto invece in una nota gli inviati del programma, a proposito dell'affidamento della conduzione a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, annunciando l'intenzione di dimettersi in blocco.

(Unioneonline)

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