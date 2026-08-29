Dopo le trombe d'aria e la grandine di ieri nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà l’estensione dello stato di emergenza, già formalizzato nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di matempo che ha interessato il territorio a partire dal 20 agosto. Lo fa sapere la Regione in una nota.

La città più funestata da pioggia e grandine nelle ultime ore è stata Cremona, colpita da una tromba d'aria che in 10 minuti ha portato grande devastazione: oltre quaranta feriti, per fortuna nessuno grave, decine, tra case e palazzi, scoperchiati e almeno otto famiglie rimaste senza un tetto che sono state evacuate. Ancora, almeno dieci le chiese sfregiate, a partire dalla cattedrale, e migliaia gli alberi caduti. Dalle prime stime, la grandine ha anche danneggiato almeno diecimila automobili.

(Unioneonline)

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