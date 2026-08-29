Erano in ritardo per il volo diretto a Santorini e, pur di non perderlo, hanno deciso di fare di testa loro.

Marito e moglie, arrivati quando le operazioni di imbarco erano ormai chiuse, hanno spalancato un’uscita dell’aeroporto confinante con la pista di decollo e si sono messi a correre verso l’aereo.

Una corsa finita però prima di raggiungere il velivolo. I due sono stati bloccati dagli agenti della Polizia di frontiera e, oltre ovviamente a perdere il volo, si sono visti contestare una sanzione di 2.064 euro ciascuno.

L’episodio è avvenuto all’aeroporto Marco Polo di Venezia come riporta il Corriere del Veneto citando la Polizia di frontiera: uno dei casi più eclatanti di questa estate tra i comportamenti indisciplinati dei passeggeri.

(Unioneonline)

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