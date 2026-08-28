Una bimba di due anni e mezzo è morta annegando ieri in piscina in via Villagrazia a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina soprelevata. La piccola si è immersa. Pare che nessuno se ne sia accorto.

È stato lanciato l'allarme quando già non si muoveva più. I sanitari del 118 l'hanno trasportata in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La procura ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia.

Sono stati attimi concitati non appena i genitori si sono accorti che la bimba era in piscina e non si muoveva più. Sono stati loro stessi a portare la piccola alla guardia medica alla Guadagna a Palermo, ma era ormai troppo tardi. Nella struttura dell'Asp di Palermo è arrivato il medico legale per l'ispezione sul corpo. I carabinieri hanno sentito i genitori e l'altra coppia presente nell'abitazione.

(Unioneonline)

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