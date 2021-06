Roberto Speranza si è vaccinato contro il Covid-19. Ironia della sorte, lo ha fatto proprio nel giorno in cui l’infettivologo Matteo Bassetti ne ha chiesto le dimissioni ritenendo “scandaloso” che il ministro della Salute “ancora non si sia vaccinato mentre è in corso la più grande campagna vaccinale della storia”.

Speranza, 42 anni, ha semplicemente atteso il suo turno, anche per non prestare il fianco ad altri tipi di polemiche, come quella contro il governatore campano Vincenzo De Luca che fu accusato di aver saltato la fila.

"Grazie al mio medico di famiglia che oggi, nel suo studio, mi ha somministrato la prima dose di vaccino", ha scritto sul suo profilo Facebook, senza però specificare quale siero gli sia stato somministrato. Con tutta probabilità Pfizer o Moderna, visto che AstraZeneca e Janssen non vengono più inoculati agli under 60.

E Bassetti aveva spinto anche e soprattutto su questo, criticando Speranza: “Avrebbe dovuto fare AstraZeneca per dare l’esempio, visto che i suoi tecnici avevano tanto raccomandato quel vaccino”.

Tra i commenti al post del ministro infatti sono in molti a chiedergli di specificare quale vaccino gli sia stato somministrato. In tanti anche coloro che apprezzano il fatto che Speranza abbia aspettato il suo turno per ricevere la prima dose.

