È in pericolo di vita una donna di 32 anni di Segrate (Milano) ricoverata in rianimazione all'ospedale Niguarda, dopo essere stata accoltellata nel corso di una lite la notte scorsa davanti alla discoteca Tocqueville, vicino a corso Como, una delle zone della movida del capoluogo milanese.

La vittima è stata colpita con due fendenti alle gambe.

I carabinieri del Nucleo radio mobile sono intervenuti sul posto intorno alla 5, su segnalazione del 112.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna era in compagnia di amici i quali, per ragioni ancora da chiarire, hanno avuto un alterco con dei giovani, forse di origine africana, sfociato in un contatto fisico, durante il quale è spuntato un coltello

Nella lite è rimasto ferito anche un senegalese di 25 anni, portato all'ospedale Fatebenefratelli con una ferita da taglio superficiale alla gamba.

Gli uomini dell’Arma stanno sentendo tutte le persone che erano presenti al momento dell’aggressione e visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Non è ancora chiaro se il gruppo a cui apparteneva la donna fosse reduce da una nottata in una discoteca vicina al luogo del ferimento.

