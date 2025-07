Caldo e cattiva conservazione degli alimenti, un binomio pericoloso che rischia di rovinare le vacanze estive. A lanciare l’allarme è il Codacons, che segnala come, soprattutto nelle località turistiche, sia ancora frequente trovare cibi e bevande esposti per ore sotto il sole cocente.

«Se nella preparazione o conservazione degli alimenti vengono trascurate le basilari norme igieniche e le corrette temperature di conservazione, il rischio di intossicazioni alimentari cresce in modo esponenziale». avverte Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacon, «si tratta di un pericolo concreto per la salute pubblica, che può configurare un reato. Per questo chiediamo alle forze dell’ordine controlli a tappeto in chioschi, ristoranti e punti vendita stagionali».

Ecco dieci semplici regole per evitare rischi alimentari durante l’estate:

Nei ristoranti poco conosciuti, diffidate di carrelli con cibi freddi tenuti a lungo a temperatura ambiente, soprattutto se contengono uova, maionese, creme o mascarpone. Se una confezione surgelata presenta brina all’esterno, significa che non è stata conservata correttamente. Evitate alimenti confezionati che appaiono rigonfi: è un possibile segnale di alterazione del contenuto. Non acquistate bottiglie d’acqua o bibite esposte ai raggi solari. Controllate sempre la data di scadenza: alcuni chioschi estivi smaltiscono rimanenze dell’anno precedente. Pesce e frutti di mare devono essere venduti solo in confezioni sigillate con etichetta indicante provenienza e scadenza. Vanno conservati al massimo per quattro giorni a una temperatura di 6°C. Evitate i negozi con congelatori stracolmi: una conservazione corretta richiede che il carico non superi i limiti previsti. Preferite freezer verticali con sportelli chiusi. Se un gelato ha perso consistenza o presenta cristalli di ghiaccio evidenti, significa che la catena del freddo è stata interrotta: va scartato. Il personale non deve mai toccare alimenti con le mani nude. Se ricevete panini o bicchieri manipolati senza pinze o palette, potete segnalarlo alle autorità. Non acquistate prodotti deperibili da ambulanti sprovvisti di celle frigorifere a norma. Controllate sempre la scadenza di ogni alimento, anche nei mercatini o nei supermercati stagionali.

Il Codacons invita infine i cittadini a denunciare ogni irregolarità alle autorità competenti.

