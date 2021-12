Non si è sottoposto a vaccinazione anti-Covid e, dopo aver contratto il virus, è stato ricoverato in terapia intensiva. Qui le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate e il personale sanitario ha deciso di intubarlo. L’uomo però ha rifiutato l’intubazione ed è morto per insufficienza respiratoria.

È accaduto in Trentino, all’ospedale Santa Chiara di Trento. La vittima è un uomo di 50 anni, no vax.

Da quanto si apprende, una volta trasferito nel reparto di rianimazione l’uomo avrebbe espressamente chiesto al personale sanitario di non procedere con l’intubazione che gli avrebbe potuto salvare la vita.

Il suo stato è così precipitato fino al decesso, uno dei due registrati in Trentino nell’ultimo bollettino diramato dalle autorità sanitarie.

(Unioneonline/l.f.)

