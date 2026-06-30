Voleva una pizza gratis ma, al rifiuto del titolare, ha dato in escandescenze, ha estratto un coltello e lo ha ucciso. Dramma nella tarda serata di ieri alla pizzeria Yoghi di via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud di Reggio Emilia, poco distante dall'ospedale Santa Maria Nuova. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 22.30. Il presunto responsabile è fuggito ed è attivamente ricercato dalla polizia.

La vittima è Raffaele Stipa, sessantenne, originario di Capo d'Orlando, in provincia di Messina, ma residente da molti anni a Reggio Emilia, dove gestiva la pizzeria da circa vent'anni. Nel tentativo di fermare l'aggressore è rimasta gravemente ferita anche la sorella della vittima, Antonella Stipa, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il presunto omicida sarebbe un cliente abituale del locale. L'uomo, uno straniero la cui nazionalità non è stata ancora resa nota, avrebbe chiesto una pizza gratis. Al rifiuto del titolare, che gli avrebbe risposto: «Te ne ho già offerte tre, ora basta», avrebbe estratto il coltello, colpendo il pizzaiolo e ferendo anche la sorella prima di darsi alla fuga.

(Unioneonline)

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