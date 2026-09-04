Record di longevità per il Governo Meloni: «I risultati ci sono»Superato il primato del Berlusconi II, la premier: «Ci sono ancora tante cose da fare». A Bari la festa di FdI
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«La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che
consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli
impegni e farsi rispettare». Lo scrive la presidente del Consiglio
Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo
della storia della Repubblica, superando il Berlusconi II con
1.413 giorni dal giuramento.
«Abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo quante cose restino ancora da fare», ha aggiunto Meloni.
«Non è un caso - secondo la premier – che i tre governi più longevi siano ora tutti stati guidati dal centrodestra: la stabilità si costruisce quando un'alleanza condivide valori e obiettivi e non se l'unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare».
Stasera per celebrare il traguardo Meloni e altri esponenti dell’esecutivo saranno a Bari, alla festa di Fratelli d’Italia.
(Unioneonline)