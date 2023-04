Giovane accoltellato a morte nella notte alla periferia di Milano, in via Michele Saponaro, quartiere Gratosoglio.

Alcuni passanti lo hanno trovato agonizzante a terra e hanno allertato i carabinieri e il 118. L’uomo, nordafricano di circa 25 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva alla clinica Humanitas di Rozzano ma non ce l’ha fatta, è morto nella notte.

In corso accertamenti per identificare la vittima, che non aveva documenti d’identità, e risolvere il caso, grazie alle immagini di videosorveglianza e ad alcuni testimoni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Milano-Porta Magenta e del Nucleo Investigativo, al vaglio collegamenti con fenomeni di malavita nella zona.

Il quartiere Gratosoglio, infatti, da tempo è al centro delle cronache per spaccio e microcriminalità. Solo pochi giorni fa c’è stata una maxi rissa tra bande rivali.

