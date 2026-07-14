Sabato scorso era stato prima aggredito a parole e poi buttato a terra e picchiato, perché stava bloccando la strada. Ed oggi, con in mano un certificato medico di 14 giorni, il migrante ha denunciato il suo aggressore: il militante di Futuro Nazionale di San Benedetto del Tronto Gisueppe Barboni, che aveva postato sul suo profilo Facebook il video dell'aggressione girato da una terza persona.

Esposto che porterà la procura di Ascoli Piceno ad aprire un fascicolo per lesioni personali nei confronti dell'esponente del partito di Vannacci. «Non dico che dovrei avere un premio, però...», ha rincarato Barboni come se la denuncia non lo sfiorasse alla trasmissione tv L'Aria che tira di La7.

Nel video messo in rete si vede Barboni parlare con il cittadino iracheno che poi si gira, fa dei gestacci alla persona che riprende e con un braccio tocca il volto di Barboni che a quel punto lo prende, lo scaraventa a terra, colpendolo sulla testa. «Non giustifico mai la violenza se non è motivata da una necessità di difesa - ha commentato nel pomeriggio il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, nel corso di un incontro politico a Pescara - C'è qualcuno che sta facendo le indagini, vedremo quello che è. Qualora questa persona abbia violato norme e leggi verrà punita in base a quelle che sono le pene per quelle norme e per quelle leggi». «Ma se uno sbaglia - ha aggiunto rispondendo a chi chiedeva se il partito prenderà provvedimenti - non è che il partito prende provvedimenti che non sono già previsti dal codice penale e dal codice civile».

(Unioneonline)

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