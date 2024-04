È originario di Fermo, nelle Marche, il 21enne di origini egiziane, nato in Italia, sospettato di aver ucciso la ventiduenne francese il cui corpo è stato trovato in una chiesetta sconsacrata e diroccata in Valle d'Aosta, nella zona di La Salle.

Teima Sohaib, questo il nome del giovane, è stato arrestato ieri sera a Lione.

La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio, ma lui ma era già ricercato dalla giustizia francese per "violazione del controllo giudiziario": sarà processato a Grenoble nelle prossime settimane per atti di violenza nei confronti della vittima, avvenuti nei mesi scorsi.

Il giovane era stato visto, stando ad alcune testimonianze, assieme alla vittima nella zona di La Salle, nei pressi del villaggio abbandonato di Equilivaz dove si trova l'ex chiesetta in cui è stato trovato il corpo della ragazza.

Il decesso della donna è stato causato da un'emorragia conseguente a un fendente. Sohaib vive da tempo in Francia, non si sa se si fosse trasferito con la famiglia di origine oppure da solo.

