Tragedia questo pomeriggio a Castellanza, nel Varesotto.

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto in una vasca di depurazione.

Il giovane è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco e portato in gravi condizioni all’ospedale di Legnano, dove però i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma stando alle prime informazioni pare che il ragazzo sia caduto nella vasca mentre cercava di recuperare un pallone.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata