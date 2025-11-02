Proseguono anche in Sardegna le ricerche di Elia Del Grande, l'uomo che 27 anni fa fu autore di quella che divenne nota come la “strage dei fornai”, fuggito da una comunità di lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

Del Grande, classe 1975 e all'epoca 22enne, uccise padre, madre e fratello, fornai e panificatori di Cadrezzate, nel Varesotto. Scontati in carcere 25 dei 30 anni a cui è stato condannato, (dopo alcuni furti e liti con i vicini a Olbia, dove si era stabilito una volta uscito dal carcere) era stato assegnato per sei mesi in una struttura penitenziaria ibrida, dove si trovano molti casi particolari come il suo e dove molte delle persone che vi si trovano hanno un lavoro e un percorso di reinserimento. Ma l’uomo si è reso irreperibile e indagini e ricerche per rintracciarlo proseguono senza sosta, concentrandosi, oltre che nell’Isola, anche iin Emilia e in Lombardia.

I sospetti si concentrerebbero anche sulla compagna di Del Grande che era andato a trovarlo pochi giorni fa e che già nel 2015 lo aveva aiutato a progettare la fuga, poi sfumata, dal carcere di Pavia.

Intanto, secondo l'edizione modenese del Resto del Carlino, la fuga di Del Grande sarebbe stata immortalata in un video di sorveglianza, risalente al tardo pomeriggio di giovedì. Il filmato mostra Del Grande legare una corda al palo della telecamera, calarsi e poi dileguarsi.

(Unioneonline)

