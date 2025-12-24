Intervento speciale dei carabinieri a Cannobio, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. L’allarme è scattato dopo che una donna di 90 anni ha parlato al telefono con una lontana parente abitante a Milano: l’anziana ha raccontato di essere sola in casa e da tre giorni impossibilitata a mangiare.

La parente ha quindi allertato le forze dell’ordine, che hanno trovato la 90enne a casa, non in una situazione di emergenza di tipo igienico o sanitario ma «in evidente stato di fragilità, bisognosa di assistenza ma anche di ascolto e di presenza».

La novantenne è stata portata nell'ospedale di Verbania per accertamenti.

Nel frattempo i carabinieri sono riusciti a contattare i figli, residenti all'estero, concordando con loro la necessità di trovare una soluzione per garantire l'assistenza necessaria.

(Unioneonline)

