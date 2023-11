«Giulia Bongiorno, derisa in tv da quel “tizio”, non fa comizietti, ma sta difendendo una ragazza che ha denunciato di essere stata ripetutamente stuprata da numerosi ragazzi. Quindi si sciacquasse la bocca per rispetto».

Così Matteo Salvini, commentando l’accusa, rivolta da Beppe Grillo in tv durante “Che tempo che fa”, all'avvocato e parlamentare della Lega, ovvero di usare il processo per il presunto stupro di gruppo a Porto Cervo per fare “comizi inopportuni”, nonostante il procedimento – che vede imputato il figlio del comico Ciro e tre suoi amici – si celebri a porte chiuse.

«Tutti sono innocenti fino a prova contraria», ha detto il segretario della Lega, «ma Grillo fatturi su altro», ha aggiunto, «perché qui c’è una ragazza che come migliaia di altre donne in Italia ha denunciato di aver sofferto quello che è uno dei crimini più orrendi, paragonabile all’omicidio».

Ieri era arrivata anche la replica della stessa Bongiorno, che ha a sua volta accusato Grillo di aver «trasformato il dolore di una ragazza in uno show».

(Unioneonline/l.f.)

