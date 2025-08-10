Un incendio è scoppiato nella sala macchine della nave traghetto Raffaele Rubattino della Moby, che con 155 passeggeri a bordo si trovava a nord ovest dell'isola di Capri ad una quindicina di miglia dal porto di Napoli.

La nave, partita stamane da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo, era alla deriva, non essendo in grado di navigare autonomamente. Per questo è stata agganciata dai rimorchiatori.

Il capitano ha lanciato il mayday via radio e sono partite le operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto di Napoli, che ha inviato sul posto due motovedette. Le fiamme erano sotto controllo e non ci sono feriti.

