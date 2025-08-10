L’Etna continua a eruttare: colata lavica a 3000 metri, allerta arancione per i voliDa un punto di vista sismico non si segnalano variazioni significative, l’aeroporto di Catania resta operativo
L’Etna continua a eruttare. Questa mattina, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato l’apertura di una bocca effusiva sul versante meridionale della Bocca Nuova, a quota 3000 metri. Il flusso di si dirige in direzione sud.
Sono in corso rilievi sul terreno del personale Ingv. Da un punto di vista sismico non si segnalano variazioni significative. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2800 metri.
Non si registrano attività infrasoniche rilevanti né emissione di cenere. L’aeroporto di Catania resta operativo, anche se è in vigore un’allerta voli di livello arancione.
(Unioneonline/v.f.)