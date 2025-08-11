Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.6, è stata registrata stamattina, alle 6.31 circa, dall'Ingv, nella zona dello Stretto di Messina.

Stando ai primi dati emersi dalla Sala Sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma, l'epicentro sarebbe a una profondità di circa 11 chilometri.

(Unioneonline)

