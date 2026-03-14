Salerno
14 marzo 2026 alle 09:32
Precipitano con l’auto per 200 metri in una scarpata: morti due giovani fidanzatiAvevano 29 e 24 anni: l’auto ha sfondato il guardrail ed è uscita di strada dopo avere impattato contro un altro mezzo
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Due giovani fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano.
Le vittime erano di Capaccio: lui aveva 29 anni mentre lei 24. Viaggiavano a bordo di un'auto che, dopo l'impatto con un altro mezzo, ha sfondato il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri.
A nulla è valso l’intervento dei soccorritori.
(Unioneonline)
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