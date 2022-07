E’ stato trovato morto il 33enne di Sant'Anna d'Alfaedo, provincia di Verona, scomparso da ore nella zona di Fosse.

Dopo la segnalazione dei familiari una squadra ne aveva rinvenuto il cellulare in un'area particolarmente impervia. In serata è stato ritrovato il corpo, recuperato utilizzando un verricello di 40 metri dopo aver aperto un varco tra la vegetazione per facilitare le operazioni.

Da una prima ricostruzione è emerso che il giovane è scivolato durante una passeggiata e ruzzolato per diversi metri nel Vajo di Peri. L’impatto è stato fatale.

Sul posto il Soccorso alpino e speleologico e la Stazione alpina. Hanno preso parte alle ricerche soccorritori provenienti da tutta la Delegazione Prealpi Venete, dalle due Stazioni speleologiche di Verona e Vicenza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.

(Unioneonline/D)

