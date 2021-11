Prima il frontale poi il pestaggio.

Un ragazzo di 32 anni originario di Bergamo è stato vittima di un brutale pestaggio a Cortefranca, nel Bresciano, vicino alla discoteca Number One. Il giovane, stando a quanto ricostruito dalla Stradale di Iseo, è stato pestato dopo un incidente stradale da qualcuno che poi si è dato alla fuga.

Lo schianto ha richiamato diverse persone che erano appena uscite dal locale e che si sono accalcate attorno alle due auto coinvolte. Per motivi ancora da chiarire – forse la tensione che si è alzata dopo l’incidente - una persona ancora non identificata si è accanita contro uno dei due conducenti, il bergamasco appunto, ora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia.

Oltre al trentaduenne ci sono altri giovani rimasti feriti: sono ragazzi tra i 17 e i 25 anni, coinvolti nell'incidente tra le due auto.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata