Sono estese a tutta la Sicilia le decine di perquisizioni che vengono eseguite in queste ore dalla Polizia per individuare il luogo in cui si nasconde Matteo Messina Denaro, il numero uno di Cosa nostra latitante dal 1993.

Circa 150 gli agenti impegnati appartenenti alle Squadre mobili di Palermo, Trapani e Agrigento, supportati dagli uomini del Servizio centrale operativo e dei reparti prevenzione crimine di Sicilia e Calabria, per i controlli disposti dalla Dda di Palermo.

Nel mirino ci sono in particolare le persone sospettate di essere i fiancheggiatori del boss.

Il blitz si svolge a Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Mazara del Vallo, Santa Margherita Belice e Roccamena (Palermo).

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata