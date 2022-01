Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera, nel giorno di Capodanno, a Pellezzano (Salerno).

Due giovanissimi hanno perso la vita, una ragazza di 15 anni di Salerno e uno di 18 di Pellezzano. I due ragazzi erano in sella a un Beverly 250 quando, per cause in corso di accertamento, hanno perso il controllo dello scooter in via Carlo De Iuliis.

Secondo una prima ricostruzione assieme alle due vittime c’erano anche altri due ragazzi in sella ad un altro motorino. Anche loro sono caduti ma non hanno riportato gravi conseguenze.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e gli agenti della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Non è chiaro se lo scooter sia uscito fuori strada per una brusca manovra, per la velocità eccessiva o dopo aver colpito un ostacolo che si trovava sulla carreggiata. Quel che è certo è che il violentissimo impatto non ha lasciato scampo ai due ragazzi. I sanitari del 118 hanno provato in tutti i modi a salvare loro la vita, invano.

(Unioneonline/L)

