Non sapeva di essere incinta. Così, nello stupore del momento, ha partorito mentre era accucciata sul water della propria abitazione. È questa la ricostruzione, provvisoria ma considerata assai probabile, di quanto sarebbe successo stamattina in una casa a Ciriè (Torino).

Del caso si stanno occupando i carabinieri con il coordinamento della procura di Ivrea. La donna ha 38 anni.

Ai soccorritori e alle persone giunte sul posto avrebbe confermato di non sapere della gravidanza e di non essersi resa conto di essere incinta.

Il contesto della vicenda è stato definito "difficile" in ambienti investigativi.

(Unioneonline)

