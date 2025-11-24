Partorisce in casa, la neonata era nel water: «Non sapevo di essere incinta»La 38enne ha dichiarato ai soccorritori di non essere a conoscenza della gravidanza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non sapeva di essere incinta. Così, nello stupore del momento, ha partorito mentre era accucciata sul water della propria abitazione. È questa la ricostruzione, provvisoria ma considerata assai probabile, di quanto sarebbe successo stamattina in una casa a Ciriè (Torino).
Del caso si stanno occupando i carabinieri con il coordinamento della procura di Ivrea. La donna ha 38 anni.
Ai soccorritori e alle persone giunte sul posto avrebbe confermato di non sapere della gravidanza e di non essersi resa conto di essere incinta.
Il contesto della vicenda è stato definito "difficile" in ambienti investigativi.
(Unioneonline)