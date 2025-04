È morto il ragazzino di 13 anni ferito da un colpo di pistola alla testa sabato sera nella sua casa a Roma.

Il giovane era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo di Roma, dove è deceduto questa mattina alle 6.

Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. Si ipotizza l'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il tredicenne stava maneggiando l'arma del fratello, vigilante, ricostruendola con un tutorial online. In casa c’era anche il padre, ma a quanto si apprende era in un'altra stanza.

