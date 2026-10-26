Papa Leone sta meglio, confermato il viaggio in SudamericaL’annuncio della Santa Sede, tappe in Uruguay, Argentina e Perù
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«Il Dott. Luigi Carbone conferma che il recupero postoperatorio del Santo Padre continua a progredire e gli ultimi esami medici confermano la buona salute», pertanto «non si ravvisano controindicazioni, visto il quadro clinico attuale, gli esami strumentali e di laboratorio eseguiti, che impediscano di intraprendere il prossimo viaggio apostolico in America Latina come programmato».
Questo il testo dell’annuncio arrivato nel pomeriggio dalla Sala Stampa della Santa Sed, che conferma dunque che «il Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù, previsto dal 6 al 17 novembre 2026, si svolgerà secondo il programma precedentemente pubblicato».
(Unioneonline)