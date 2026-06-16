Quella della remigrazione «non mi sembra una risposta cristiana». Lo ha detto Papa Leone uscendo da Castel Gandolfo e rispondendo ad una domanda sul tema. «Dire questo migrante lo mandiamo via, è come se noi ci lavassimo le mani del problema, non mi sembra diciamo una risposta cristiana», le parole del pontefice.

Il Santo padre ha anche parlato dei dossier sul tavolo del G7 in corso a Evian, in Francia. «Grazie a Dio c'è questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, stanno dicendo ci saranno ancora diversi punti da stabilire però è sempre meglio farlo con il dialogo, con la negoziazione, non tornando alla guerra, quindi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra», ha detto il pontefice a proposito dell’intesa tra Usa e Iran sul cessate il fuoco. Ancora, Leone ha raccomandato ai leader soprattutto «di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra».

(Unioneonline)

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