Padre, madre e figlia di cinque anni trovati morti in casa a Roma: i corpi trafitti da colpi di arma da fuocoTrovato morto anche il cane, a lanciare l’allarme i parenti delle vittime. Indagano i carabinieri, non si esclude l’ipotesi omicidio-suicidio
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I corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una bimba disabile di appena cinque anni e i suoi genitori, di 41 e 42 anni, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione a Roma, in zona Pietralata.
Sulla vicenda indagano i carabinieri. I corpi sono stati trovati in camera da letto: i tre sarebbero stati trafitti da colpi di arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio.
Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti per permettere agli investigatori di entrare nell'abitazione. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime.
(Unioneonline)