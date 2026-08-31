I corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una bimba disabile di appena cinque anni e i suoi genitori, di 41 e 42 anni, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione a Roma, in zona Pietralata.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. I corpi sono stati trovati in camera da letto: i tre sarebbero stati trafitti da colpi di arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio.

Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti per permettere agli investigatori di entrare nell'abitazione. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime.

(Unioneonline)

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