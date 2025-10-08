Orrore a Sondrio dove una donna di 44 anni che rincasava dopo il lavoro in un locale pubblico è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale da parte di un giovane straniero che l'ha anche rapinata.

In poche ore, la polizia di Stato di Sondrio ha arrestato un 24enne originario del Mali, residente nel Centro di accoglienza di Colorina, in Valtellina. Le accuse sono di di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime.

L'aggressione è avvenuta l’altra notte a non molta distanza dalla stazione ferroviaria intorno alle 23.30: gli agenti della Squadra Volanti, sono intervenuti su segnalazione del 118. La vittima delle sevizie è stata trovata a terra, sanguinante e in stato di semicoscienza. Aveva il volto tumefatto, l'orecchio staccato a morsi, profonde lacerazioni sul corpo e sangue che le colava dagli occhi. Trasportata d'urgenza al Pronto soccorso, è ora nel reparto di Rianimazione ed è stata sottoposta a cure e accertamenti.

Grazie alla descrizione fornita dal personale sanitario che ha visto l'aggressore allontanarsi, i poliziotti hanno rintracciato il ventiquattrenne poco distante, in stato confusionale e con gli abiti intrisi di sangue. Nello zaino che portava con sé sono stati trovati i documenti e il bancomat della sua vittima.

Il giovane straniero, informata la Procura diretta da Piero Basilone, è stato arrestato e condotto nel carcere di Sondrio in attesa della convalida del fermo.

(Unioneonline/v.l.)

