L’aggressione
27 ottobre 2025 alle 09:49
Orrore a Genova, ragazza incinta ferita a coltellate da una coetaneaLa 22enne, colpita all’addome durante una lite, è stata portata in ospedale
Orrore a Genova, dove una ragazza di 22 anni, incinta, è stata accoltellata all'addome da una sua coetanea e conoscente durante una lite avvenuta nel centro storico.
La ragazza è stata ricoverata al Galliera e non è in pericolo di vita.
È successo nel pomeriggio di ieri in piazza Santa Fede. Sul posto polizia e mezzo di soccorso.
La 22enne che ha colpito la giovane incinta è già stata identificata.
