Orrore a Genova, dove una ragazza di 22 anni, incinta, è stata accoltellata all'addome da una sua coetanea e conoscente durante una lite avvenuta nel centro storico.

La ragazza è stata ricoverata al Galliera e non è in pericolo di vita.

È successo nel pomeriggio di ieri in piazza Santa Fede. Sul posto polizia e mezzo di soccorso.

La 22enne che ha colpito la giovane incinta è già stata identificata.

